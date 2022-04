Sofía Cristo raja como nunca antes sobre Nagore: "Cuando yo estaba ingresada ella estaba con otra persona rehaciendo su vida"

Sofía Cristo cuenta por primera vez en televisión el motivo de su ruptura con Nagore Robles: “La relación fue muriendo por el consumo de drogas”

Sofía recuerda el momento más loco de su relación con Nagore: “Estábamos las dos descontroladas con la fiesta”

Durante años, Sofía Cristo ha guardado silencio sobre su relación con Nagore Robles. Hasta hoy. La hija de Bárbara Rey se ha sentado en el plató de ‘Deluxe’ y ha roto de una vez por todas su hermetismo sobre el tema abriendo la caja de los truenos.

Sofía ha opinado sobre las imágenes de Nagore llorando por Sandra Barneda con gran dureza: “Me da vergüenza ajena”, pero también ha hablado de la relación que ellas mantuvieron hace años. La DJ y la presentadora de ‘Baila conmigo’ se convirtieron de la noche a la mañana en una de las parejas más mediáticas de la televisión, sin embargo, hasta esta entrevista no hemos sabido cómo era realmente la historia de amor que mantenían.

Aunque parecía que se llevaban a las mil maravillas, Sofía ha contado por primera vez en televisión que no era oro lo que relucía: “A ella siempre le ha gustado mucho hablar de sus parejas en televisión, bueno, de todas menos de Sandra Barneda porque a ella hay que respetarla más”.

El motivo real de la ruptura de Sofía y Nagore

Kiko Hernández ha tirado de la manta y ha conseguido una confesión que ninguno de los colaboradores esperaba: "Cuando yo entré en el centro de desintoxicación ella empezó con otra persona, rehízo su vida pese a que nosotras habíamos retomado lo nuestro”.

Sofía ha explicado que cuando ella decidió internarse en un centro para tratar su problema de adicciones Nagore estaba a su lado: “Ella y yo estábamos juntas, lo retomamos sin que lo supierais la prensa, lo hicimos aunque no saliera a la luz pero a la vez ella empezó con otra persona mientras seguía viniendo a televisión a hablar de mí”.

Nuestra fiesta estaba totalmente fuera de control, estábamos descontroladas, las dos

Sofía cree que ambas idealizaron la relación que tenían: “Las dos estábamos en un momento de muchísima fiesta y de muchísima locura, las dos, no solamente yo, las dos, y se nos fue muchísimo de las manos (…) Ella después entró en un reality y en ese momento a mí se me fue muchísimo más de las manos, cuando ella salió no encontró en mí lo que esperaba ni yo tampoco supe manejar la situación (…) La relación fue muriendo por el consumo y por el desamor”.

Al parecer, el desfase en las noches de fiesta y la vida descontrolada que ambas llevaban les pasó factura y no lograron superar sus numerosas crisis: “A mí no me gustaba la forma en la que ella me trataba y a ella cada vez le gustaba menos cómo yo me relacionaba con el consumo”.

Nagore y yo no podemos ser amigas, me tiene bloqueada en todas partes