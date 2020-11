Toñi Moreno se sincera sobre la maternidad: "Aún no me reconozco en el espejo, tengo los pechos en las rodillas"

Toñi Moreno ha sido madre de la pequeña Lola a los 46 años de edad y, pese a que era su sueño desde hace mucho tiempo, lo cierto es que la maternidad no ha sido lo que la presentadora esperaba.

Con un embarazo realmente complicado, una gran depresión postparto y un cuerpo que no reconoce tras dar a luz, Toñi ha dado forma a un libro que pretende ayudar a muchas madres (y también padres) que sufran la cruda realidad de convertirse en padres por primera vez.

En 'Madre después de los 40: la verdad del cuento' Toñi expresa lo que ha supuesto para ella convertirse en madre sola, sin una pareja con la que "compartir la carga" y con 46 años: "Hay mucho tabú en reconocer la parte negativa de la maternidad, cosas que no se cuentan como la depresión postparto, ¿por qué no vamos a poder contar que después de dar a luz estamos tristes y lo único que queremos es llorar ?".

Para Toñi está siendo especialmente complicado recuperarse de las secuelas del parto y más concretamente de la cesárea: "Yo sigo pasándolo muy mal, mi cuerpo no ha vuelto a ser el de antes (...) Cuando me miro en el espejo sigo sin reconocerme, mis pechos eran espectaculares y ahora me llegan por las rodillas".