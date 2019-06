Tony Spina defiende su relación con Makoke con un polígrafo y arremete contra Rafa Mora

Su encuentro en plató no ha sido nada relajado. Makoke y Tony han cargado contra Rafa Mora por sus palabras hacia la pareja. Mientras que ella ha declarado que le parece "lamentable y ruin" lo que hizo Mora la semana pasada, Tony ha declarado lo siguiente: "no sé si tienes una boca o un culo porque cada vez que hablas la cagas". "Te tenía cariño y pensaba que eras leal, te has vendido al mejor postor", ha rematado Spina.