Adara y Cristina Porta, más tensas que nunca en "la sala de la verdad": "De amiga no tienes nada si piensas eso de mí"

Cristina ha tomado la palabra y ha querido recordar a su compañera que llegó al concurso atacándola, algo por lo que ella podría haber dicho que no le "interesa una persona así" , pero prefirió "protegerla" porque la casa no la estaba tratando bien: "Lo hice de corazón, pero el domingo estuve mal, no es que la dejara de hablar, estaba un poco insoportable yo. Me duele que no haya valorado que yo dejé el rencor a un lado y le abrí mis brazos desde el minuto uno".

"Me evitas constantemente. Afortunadamente existe un 24 horas, no tengo más que decir y no voy a discutir con ella", le reprocha Adara. Y es que no entiende "lo que ha pasado, no sé por qué me ha dejado de hablar" ni que ella le reproche que le ha apoyado en el concurso: "Cuando tú haces algo de corazón no se echa en cara".