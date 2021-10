"Quería que ella supiese que no me fui, la protagonista es Adara y yo no quiero inferir en su concurso ni su experiencia. Simplemente he querido trasmitir mi apoyo a una persona que quiero con locura y que, pase lo que pase en un futuro, es alguien que tengo presente todos los días. Estoy con ella al 200% aunque no me siente en un plató de televisión yo solo quiero que ella tuviese claro que estoy aquí y si estoy aquí es por algo. La veo todos los días y no me olvido ni me olvidaré de ella. Este mensaje si lo podéis poner y si es para ella", le dedica Rodri.