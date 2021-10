Sin embargo, hay alguien a quien la intervención de Jesús Molinero le ha removido y no precisamente para bien. La madre de Adara, Elena Rodríguez , justo había manifestado momentos antes de la llamada el motivo de su malestar.

"Jesús Molinero se ha pronunciado. Lo que ha venido a decir es que como padre le disgustó mucho ver a su hija con semejante ataque de ansiedad . Dice que si su hija le necesita él como padre va a estar ahí para lo que pueda necesitar. Afirma que si ve a su hija con ganas de reconciliación él no va a tener problemas", le comunicó Carlos Sobera a Elena.

Ella respondió dirigiéndose a cámara: "Me encantaría que lo hiciera con los dos. Tienes dos. Dos años sin hablarte con una y otro con el que llevas nueve años sin hablarte ".

Los reproches de Elena no finalizaron ahí. Tras la llamada de Jesús Molinero a Adara, a la cual además le dijo que su madre estaba "diciendo cosas" de él, Elena le mandó un mensaje a su hijo con una clara indirecta a su ex: "Aunque no salgas en la televisión te quiero tanto como tu hermana y te adoro, hijo".