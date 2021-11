Pol Badía reabre la guerra contra Adara Molinero y se pone en contra a Marta Peñate: "Reventado"

Pol dejaba claro que no tenía muchas ganas de ver a la concursante en 'La casa de los secretos' y esto ha hecho reaccionar a Marta Peñate y así se lo hacía saber al ex del Maestro Joao pese a que, como ella bien deja claro en el mensaje, que no tiene relación con Adara Molinero: "Reventado, que has pasado sin pena ni gloria por todos lados". Algo que no le ha gustado nada a él y a lo que le contestado sin pensárselo: "Prefiero pasar sin pena ni gloria a resucitar del olvido por ponerle los cuernos a mi pareja de 11 años delante de toda España".