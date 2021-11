Los nominados se han enfrentado a los posicionamientos de sus compañeros

Los aspirantes a la repesca se mojan y dicen quién prefieren que se marche de la casa

Los concursantes no se ponen detrás de Julen y Sandra es la más votada

Los posicionamientos han llegado a 'La casa de los secretos', Julen, Sandra Pica y Cynthia, los nominados, han escuchado los argumentos de las personas que quieren que se marchen de la casa. Pero no solo eso, los aspirantes a la repesca se han posicionado desde la 'white room'.

Los aspirantes a la repesca se posicionan: quieren que Cynthia abandone el programa

Lucía Pariente ha dado el nombre de Cynthia porque "es una persona más bien anodinada" y "no sabemos si va o si viene" y siempre "ha sido el vasallo de alguien". Adara se ha guiado por el corazón, Julken y Sandra para ella son intocables y quiere que se vaya Cynthia: "Lo que está pasando con Sandra y Julen me parece una vergüenza, les están machacando día tras día". Y Miguel Frigenti se ha sumado a sus compañeras con Cynthia: "Es una persona que no le ha sido leal a nadie de esa casa, es la voz de su ama Isabel".

Y el periodista ha dado la razón a su compañera Adara sobre los posicionamientos en contra de Sandra: "Me ha sorprendido el de Isabel, en vez de ser clara y sincera, se escuda en que se pone detrás de ella porque le ve muy mal a una persona a la que quieras intentar animarla, no te pones detrás de ella para echarla a la calle".

Los concursantes se posicionan detrás de los nominados

Julen ha podido ver que ninguno de sus compañeros quieren que se marche de la casa, ningún de ellos se ha posicionado detrás del joven. Cynthia ha entendido que Luis Rollán sea el que le haya elegido: "Me parece una persona maravillosa y entiendo que no quiera tocar a Julen y a Sandra, como sé que me nominó tampoco me sorprende". Y él ha corroborado que "no tiene ningun motivo de peso" para ponerse ahí, pero es por cuestión de descarte. Sandra Pica, por parte, ha afirmado que la única persona que le sorprende que se posicione detrás de ella es Isabel Rábago.

Julen no tiene a nadie detrás, Cynthia a Luis Rollán y Sandra al resto de la casa

La periodista ha dado su argumento para ponerse detrás de Sandra: "Si se va Julen ella es capaz de abandonar esto y a Julen siempre le he colocado en la final". Pero su compañera no ha entendido del todo sus razones: "Al final yo no creo que fuese capaz de abandonar, si que es verdad que sería un palo muy gordo. Soy una persona muy realista, no sé qué va a pasar y me gustaría que mañana se salve Julen".