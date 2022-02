Alatzne se desmarca de su grupo: "Me siento muy decepcionada con Rafa"

"Hoy he compartido más tiempo con mis compañeros. Me siento más tranquila porque es la primera vez que no me siento sola. Me siento decepcionada con la actitud de Rafa, esperaba que tuviera más tacto. No puedes esperar de nadie lo que tú das. Con Carmen también he hablado y me dice que su tono de voz es así y no puede hablar de otra manera. Nos hemos dado un abrazo y todo pero yo le he dicho que no va a ser lo mismo. Creo que Rafa tampoco es objetivo con ella", confesó la vasca en el interior del Cubo.