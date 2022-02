Carmen defiende a Alatzne ante Rafa y termina discutiendo a gritos con Laila: "¡Chusma, maleducada!"

Las palabras de Carmen no gustan nada a Laila y esto termina con una bronca monumental entre ambas. "Véndele a tu amigo", le recrimina Laila y Carmen no duda en contestar: "No vendo a mi amigo, repites las cosas siete veces". Rafa, que intenta mediar entre ambas y explicar cómo se siente con Alatzne, no solo no lo consigue si no que todo termina en gritos y reproches entre ellas.