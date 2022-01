Los nominados se han enfrentado a los posicionamientos a ciegas

Carmen y Héctor se han colocado en contra el uno del otro

"No me puede aportar nada en este reality", asegura Carmen

Los habitantes de 'La casa de los secretos' se han enfrentado a los primeros posicionamientos, que en esta ocasión han sido a ciegas. Los tres nominados se han cubierto los ojos con una venda y han tenido que adivinar que concursantes se posicionarían a favor y quienes en contra.

La primera ha sido Carmen, que se ha llevado una grata sorpresa al descubrir que la mayoría de sus compañeros se colocaban a favor. Sin embargo, no se esperaba que Carlos se colocase en su contra. "Me he posicionado aquí porque a parte de que creo que tenemos mucho más que conocernos, hay ciertas cosas que en estos últimos días he visto por su parte que no me han gustado. Yo si quieres luego hablamos y te explico que cosas concretas han sido y por las que creo que no deberías continuar", ha explicado él.

Inesperado también ha sido el apoyo de Nissy y Laila a la concursante: "Yo me puse aquí porque hemos tenido nuestros más y nuestros menos porque no la entiendo y nunca he comprendido sus comportamientos, nunca he conocido a nadie como ella pero creo que es buena persona", ha aclarado la segunda.