Luca y Cristina entran en el cubo con la intención de pedir una hora sin cámaras: "Queremos un momento íntimo"

Cuando la voz les preguntó si a lo que se referían era a la famosa 'hora sin cámaras', Cristina se limitó a reír y Luca contestó irónico: "Eso lo has dicho tú, no nosotros". Finalmente, y aunque todo parecía indicar que se iban a lanzar a tener ese encuentro íntimo que tanto aseguran desear, lo cierto es que ninguno de los dos se atrevió a verbalizarlo y salieron de allí sin pedir la hora de intimidad.

Julen tampoco se mordía la lengua tras ver las imágenes: "A mí esto no me sorprende porque de Cristina ya no me sorprende nada, es su comportamiento habitual (...) Ella hace tres meses me dijo que se moriría de vergüenza por darse un beso en la casa y ahora juega con pedir una hora sin cámaras, no se la cree nadie".