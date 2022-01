Adrián se rompe recordando la muerte de su mejor amigo: "Era como mi hermano mayor"

"Me llamaron por teléfono, me preguntaron que, si lo conocía, dije que sí y se colgó el teléfono . Pensé que me estaban vacilando. Otro de los chicos del piso dijo que le estaban diciendo que se había matado un chaval jovencito de tal pueblo. Era ese pueblo. Yo le escribí a un chaval de clase que era el mejor amigo de su hermano. Le pregunté a ver si era verdad y me dijo que sí ", explicaba muy emocionado a su compañera. "En ese momento...".

"A lo mejor si hubiese sido otro de clase no, pero justo con él… A lo mejor el no tuvo la percepción de lo que yo sentí hacía él, pero me sentía protegido. Cuando no venía me sentía desubicado, era como mi hermano mayor, cada vez que me pasaba algo tenía que acudir a él. No era maduro y era muy inseguro, con quien me sentía", asegura.