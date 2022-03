23.00 - 1:20 Sigue la gala de Secret Story en directo

00:11 H Vídeos en la casa

Sobera da pasos a vídeos en la casa para que el personal vea los trajes que se hacen a las espaldas. Colchero dice que Rafa no tiene sangre y Rafa raja de sus oponentes tachándoles de muebles y aburridos. Rafa toma la palabra para defender que siempre ha apoyado a Carmen y no ha la ha "utilizado como perro de presa como dice Adrián". Marta opina que no es de recibo que el fontanero la tache de tóxica cuando ya no estaba en la casa.