16.00 - 0.00 | La tensión se palpa

16:26 H Además es que no grita

Secret Story parece un piso de estudiantes el día antes de que vayan los padres de uno de ellos de visita: unos limpian, otros hacen comida para un regimiento. Por ejemplo, por un lado tenemos a Cristina enseñando a Luca cómo se hace el arroz. No es como si Luca fuera italiano y supiera algo sobre cocinar, vaya. Por otro, en la señal Plus, Jesús reconoce que hace pipí sentado (literalmente) mientras Dani decide que, ya que no puede cocinar, se va a poner a hacer pesas.

Ambos están dolidos porque no pueden cocinar, y ambos tienen ganas de llorar, aunque prefieren no hablar de ello. Cynthia les da la razón, y les dice que deberían seguir cocinando y sin hacer caso a personas que no están en su grupo.

Cynthia (gritando): ¡Además es que no grito!

Cynthia, mientras, se queja sobre lo poco que se queja.