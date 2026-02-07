El presidente del Gobierno ha presidido la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos por las borrascas Leonardo y Marta

Última hora de las borrascas 'Leonardo' y 'Marta' en España

Compartir







MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este sábado la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos en la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en Madrid, donde ha seguido la evolución de las borrascas Leonardo y Marta, que están azotando amplias zonas de la península, principalmente Andalucía.

La comunidad andaluza ha registrado más de 5.300 incidencias (5.310) y ha superado los 11.000 desalojados --casi 8.000 de la localidad gaditana de Grazalema-- en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga como consecuencia del paso de la borrasca 'Leonardo' en los últimos días.

PUEDE INTERESARTE La Aemet alerta de la llegada de Marta

El estado de la situación y las actuaciones que se están llevando a cabo

Los responsables de Protección Civil han trasladado al jefe del Ejecutivo el estado de la situación y las actuaciones que se están llevando a cabo frente a esta emergencia climática.

Una vez finalizada la reunión, Sánchez ha querido lanzar un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X' de "precaución" a la ciudadanía y ha pedido que se sigan las indicaciones de Protección Civil a la que ha agradecido su papel en "servicio a la ciudadanía".

PUEDE INTERESARTE Los vecinos desalojados de Grazalema, Cádiz

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Muy pendiente de la evolución de las borrascas en nuestro país. Gracias a quienes trabajáis en Protección Civil por estar siempre vigilantes, preparados y al servicio de la ciudadanía. Sois ejemplo de responsabilidad y profesionalidad. Sigamos sus indicaciones. Precaución", ha manifestado el presidente.

Sánchez acudió en el día de ayer al puesto de mando avanzado para el seguimiento de la emergencia en el municipio gaditano de San Roque, así como sobrevoló algunas zonas de Andalucía afectadas por el temporal.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En la reunión de este sábado en la sede de la Dirección General de Protección Civil, el jefe del Ejecutivo ha estado acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.