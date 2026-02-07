Antía Troncoso 07 FEB 2026 - 01:17h.

La madre de Daniel Sancho relata la llamada que recibió de Rodolfo Sancho en la que le contó el crimen que cometió su hijo en Tailandia

El duro día a día de Daniel Sancho en Surat Thani, la prisión de máxima seguridad de Tailandia: "Está en una celda con 13 personas"

Compartir







Dos años y medio después de la detención de Daniel Sancho por el asesinato premeditado y descuartizamiento de el cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, Silvia Bronchalo rompe su silencio, concediendo su duro testimonio a '¡De viernes!'. Una complicada entrevista en la que la empresaria cuenta cómo se enteró del crimen que había cometido su hijo y el contenido de la llamada que éste le hizo tras su arresto.

Tal y como relataba Silvia Bronchalo, fue su exmarido, Rodolfo Sancho, quién le comunicó lo sucedido: "Estaba desayunando y sonó el teléfono y era Rodolfo. Llevaba 20 años sin hablar con él. Al ver su número supe que algo malo había pasado. Me quedé impresionada y no lo cogí. Le dije "¿Qué ha pasado?"".

En un primer momento, Silvia pensó que su hijo había sido asesinado: "Entendí que habían matado a mi hijo, y me dijo que había sido él el que había matado a una persona. No me creía lo que me estaban diciendo, no lo podía asimilar. No sabía qué pensar, no me lo creía. Pensaba que había alguna información que no teníamos. Pensaba que me iba a desmayar. Mi vida no ha vuelto a ser igual, ahí se acabó mi vida".

Al conocer lo que había ocurrido, la empresaria explicaba que intentó ponerse en contacto con la embajada y estos le dijeron que no podía ir aún: "Si hubiera tenido la cabeza más fría me hubiera ido enseguida y hubiera buscado un abogado tailandés allí".

La llamada de Daniel Sancho a su madre tras su detención

Tras su detención y después de haber hecho la reconstrucción de lo ocurrido frente a las autoridades tailandesa, Daniel Sancho llamó a su madre, con la que tuvo una conversación que Silvia Bronchalo desvelaba en su entrevista:

"Cuando hablé con él, me dijo que tenía que haberme llamado y contarme lo que estaba pasando. Estaba tranquilo, nunca le había sentido así. Ya había hecho la reconstrucción y sentía tranquilidad de haber soltado la tensión de lo que había hecho".

"Pienso que estaba ocurriendo algo malo que le daba vergüenza contar. Le pregunté si había hecho algo, si había dinero por medio, y me dijo que no. Me contó que Edwin le amenazaba y que temía por su vida. Me dijo que fuera a verle, por favor", contaba Silvia.