Anita Williams desvela que estuvo liado con un famoso antes de participar en 'La isla de las tentaciones'

La gran confesión sexual de Anita en 'GH DÚO' que deja a Gloria sorprendida: ''No lo haría con cualquiera''

Confesiones de madrugada en la casa de 'GH DÚO'. Anita, Manuel, Gloria, Sandra y Juanpi son la resistencia y charlan en el sofá redondo sobre sus historias de amor pasadas., tal y como se ha podido seguir a través del minuto a minuto de este viernes. Se hacen preguntas entre ellos para que hablan de sus vidas y Manuel le pregunta a Anita si ha cumplido alguna fantasía sexual. Ella responde que todas las que tenía, las ha cumplido. Después, Gloria pregunta si algún famoso les ha escrito y es cuando Anita ha confesado su pasado con un famoso potente.

"A mí me mandó una flor y yo le dije 'prefiero en real' y me dijo 'pues cuando quieras te la doy' y quedamos", comienza a relatar Anita a sus compañeros. "Quedamos, estuvimos en la piscina, lo vi aparecer a cámara lenta. Nos fuimos a cenar, estuvimos en su hotel...", añade Anita y aclara que esto sucedió mucho antes de participar en 'La isla de las tentaciones', allá por el año 2018-2019 y que acudió a la cita porque sus amigos le animaron, pues ella era un poco reacia.

Anita recuerda el color de su bañador y que lo primero que le dijo al verse en persona fue "se me ha acabado la batería del móvil y por eso he salido a buscarte". Cuenta que habla igual que le imita, que estaba "morenito" y que el bañador "le marcaba todo". Por otro lado, Anita quiere dejar claro que este "famoso potente" es "la persona más humilde del mundo". Este famoso ya no le ha vuelto a hablar siendo ella ahora famosa porque "dejamos de hablar porque yo me eché novio en Milán".

Quedaron dos días seguidos y, después, una vez mas en Madrid, tal y como detalla la participante. Manuel y Gloria parecen saber de qué famoso se trata y la hermana se lo cuenta al oído a Sandra, que está muy intrigada con la historia (aunque no parece saber quién es). Para colmo, parece ser que Anita fue "los cuernos" que ese famoso le estaba poniendo a su novia, pues hubo publicaciones en la prensa rosa al respecto.

La relación de Anita con un hombre con micropene

Además, Gloria y Anita han hablado de su experiencia con un hombre con micropene: "Estuve con él seis meses sin hacer nada. Y ya cuando vi eso ya le quería, entonces estuve con él como un año y algo. Y nada, a fingir porque no disfrutaba nada. Y encima me ponía los cuernos el cabrón". Cuenta también que estuvo saliendo con un hombre, pero era "demasiado perfecto", le daba todo lo que pedía, pero se cansó, pues ella estaba acostumbrada a tener "relaciones de mierda".

