Antía Troncoso 07 FEB 2026 - 13:25h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' responde a las críticas que ha recibido por la drástica decisión que ha tomado

Fani Carbajo llora desconsolada por su boda con Fran Benito: "Tengo una familia de mierda"

Fani Carbajo comunica en sus redes sociales la drástica decisión que ha tomado por el bien de su hija Victoria. La exparticipante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha explicado a través de su perfil de Instagram la difícil tesitura en la que se ha visto y que afecta directamente a la salud y el bienestar de su hija.

Hace un año y medio desde que Fani Carbajo se convertía en madre por segunda vez de la pequeña Victoria, fruto de su relación con Fran Benito, con el que hace apenas un mes anunciaba su boda. Desde entonces, la influencer comparte con sus seguidores por medio de sus redes sociales todo el proceso y las complicaciones a las que se está enfrentando como madre de un bebé.

Y es que, si la última vez la influencer daba a conocer el diagnóstico de su hija tras haberla llevado a urgencias, explicando con gran preocupación que la pequeña tenía dos bacterias estomacales que no tenían tratamiento, esta vez Fani Carbajo sorprendía al detallar la complicada determinación que se ha visto obligada a tomar por la salud de Victoria.

La drástica decisión que ha tomado Fani Carbajo: "Lo estoy pasando muy mal"

En una historia de Instagram, Fani Carbajo comunicaba muy dolida que ha decidido buscar un nuevo hogar a sus gatos, debido a que su hija es alérgica a ellos y se pasa todo el día tosiendo. Pese al gran dolor que le produce esta decisión, la influencer no ha encontrado otra alternativa y se niega por completo a estar "empastillando" a su hija o inyectarla una vacuna.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' contaba que está decisión viene desde hace tiempo atrás y que lo está pasando realmente mal ya que lleva desde hace 6 años viviendo con sus gatos y para ella es muy difícil tener que separarse de ellos, pero es la única solución que ha encuentrado para que a su hija no le siga afectando en su salud convivir con los felinos.

Fani Carbajo se rompe al responder a las críticas por su decisión

La críticas al dar a conocer esta decisión no han tardado en aparecer, lo que ha provocado que Fani Carbajo, muy dolida, se pronunciase y respondiese tajante a quienes la acusan de estar "abandonando" a sus gatos: "La persona que ha dicho que quería abandonar a mis gatos, se puede ir un poco a la mierda, porque se nota que no me conoce de nada y no me sigue, porque llevó con mis animales desde 6 años y lo estoy pasando realmente mal"

"Es muy duro. No voy a estar toda la vida empastillando a mi hija y tampoco la voy a poner una vacuna que tiene más efectos secundarios que otra cosa. Mi hija no para de toser y no puedo tenerla así siempre", decía entre lágrimas Fani Carbajo, que además explicaba que va a hacer con sus gatos: "Voy a encontrar una persona que viva al lado de mi casa y les voy a poder ver".

"Los que somos padres intentamos buscar un montón de alternativas y eso hemos estado haciendo estas semanas atrás. Ya tengo una conocida que va a adoptar a Orus y se que va a estar muy bien cuidado y vamos a poder visitarle. Era salir de casa y la niña estaba bien y era entrar por casa y venga a toser", contaba Fani.

Además, la influencer respondía a aquellos que le han dicho que medique a su hija: "Yo no voy a medicar a mi hija siendo tan pequeña porque no veo necesidad de que tenga que desarrollarse con una medicación que a la larga puede tener efectos secundarios graves y no me la juego. Nosotras amamos a nuestros gatos".