No se habla de otra cosa. El triángulo amoroso formado por Gloria Camila Ortega, Manuel Cortés y el cantante Álvaro García continúa dando titulares y más aún desde que la hija de Rocío Jurado rompiese a llorar en el plató de 'El tiempo justo'.

Gloria Camila explotaba tras unos días de tensión y confesaba entre lágrimas que llevaba unas semanas completamente saturada: "Quiero zanjar el tema, porque me cansa. Todos los días tengo que estar justificándome, mirando por uno, por otro y por mí. Ya está".

Y es que Gloria se convertía hace un par de semanas en noticia al disfrutar de un romántico viaje a Venecia junto a su ex, el cantante Álvaro García, un viaje al que Manuel Cortés (hijo de Raquel Bollo) reaccionaba desairado.

El hijo de la Bollo compartía en Instagram una irónica imagen en la que dejaba de manifiesto que entre él y la hija de Ortega Cano había algún que otro asunto por resolver. Era la propia Gloria la que contaba esta semana en el programa de Joaquín Prat que había tenido lugar la esperada conversación entre ellos: "Le dije yo que viniera a casa. Os puedo decir que está todo hablado y aclarado, se ha llegado a un entendimiento".

La influencer revelaba además que no es "para nada cierto" que el hijo de Raquel Bollo le pidiera el pasado mes de diciembre que oficializasen su relación, tal como afirmó el día anterior Leticia Requejo.

Ahora, '¡Vaya fama!' se pone manos a la obra y descubre que el triángulo amoroso del que todo el mundo habla no es un triángulo, si no que se trata de un cuarteto al entrar en escena David García, una persona muy querida en el entorno más cercano de Gloria y que ya ha tenido mucha importancia en la vida de la hija del torero.

David García, el cuarto en discordia

Según ha podido saber '¡Vaya fama!' en exclusiva, Gloria Camila se habría estado viendo en los últimos meses con David García, una de sus exparejas. El fotógrafo Tino Torrubiano tiene todos los datos de este presunto cuarteto amoroso que tiene como protagonista a Gloria Camila:

"A finales de agosto hay rumores en los que se habla de que Gloria se ha estado viendo con David García, coincidiendo con las fechas en las que ya hablaba de su relación con Álvaro. Además, a la vuelta de 'Supervivientes' comienzan los rumores de que se está viendo con Manuel Cortés".