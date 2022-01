21.30 - 2.00 |Secret Story: La Noche de los Secretos | Sigue en directo el debate de hoy

22:32 H El supuesto empujón

Un supuesto empujón de Carmen a Nissy ha puesto a Carmen en boca de toda la casa. Carmen salía del baño y pasa de lado para no rozar a Nissy ni a Elena, que estaban junto a la puerta. Ni ella pide paso, ni ellas hacen amago de apartarse. En cualquier caso no ha habido golpe. Pero Nissy ha contado que le dio y se lo ha contado a toda la casa. A Carmen le parece que las hermanas son malas mientras el resto de la casa habla de Carmen. Y no bien. Hasta Héctor dice: "ahí se ha visto a la verdadera Carmen. Ya ha salido". En plató creen que la han visto débil por ser nominada por el público y van a por ella.