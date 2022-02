16.00 - 0.00 | La casa, más convulsa que nunca

17:19 H Me has dejado tirada

Adrián le dice a Álvaro que se ha acercado a Nissy y Carmen, que han perdido las formas más que ellos. Brenda y Álvaro se ponen a llorar, y Brenda le dice que no le valen los abrazos a escondidas, que no se justifique en una peineta.

Brenda: Me has dejado tirada. Insisto, te ha importado una mierda cómo me he encontrado. Tonta no soy, ¿pero sabes? La casa está llena de espejos. Cuando me dabas un abrazo en la cocina y veías que pasaban Nissy o Rafa te apartas.

Adrián intenta calmar a Álvaro y que él no sabe lo que ha hecho sentir a Brenda. Brenda dice que tampoco la ha buscado para preguntarle cómo está.

Paramos un segundo de la terapia de grupo para irnos con los vasallos, que están comiendo juntos. "Al final los que hacemos la prueba somos nosotros", dice Kenny. Cora prefiere comer en platos de plástico por hacer algo diferente.

Carmen: Depende quién te lo mande, qué te mande...

Colchero: Y CÓMO te lo mande.

Mientras, en el salón del trono, Nagore le dice a Álvaro que cada batalla es personal, y que si no está con algunas personas no puede saber si hay progreso o no.

Adrián: Tu doble rasero, con tal y tal sí porque empatizo, con tal y tal no, no me vale.

Después, Adrián aprovecha para leerle la cartilla a Nissy un poco de gratis.