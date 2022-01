16.00 - 0:00 Marejadilla a la vista

16:37 H En la cocina todos echan balones fuera

Adrián y los demás en la cocina, Marta, Virginia, Kenny, Colchero, Carmen y Rafa están evitando la confrontación y también dicen que ellos mismos apenas tenían comida para cenar.

En el salón hay otra conversación sobre las tareas.

Las mellizas, Brenda, Cora y Marta hablan de que no pueden hacer sus tareas de limpieza por que Elena no recoge nada y están las superficies del baño llenas de sus cosas. Brenda dice que ella misma habrá días en los que no haga sus tareas pero que Elena parece que ni siquiera sabe que está en el grupo de limpieza y que ni preguntan que le tocan hacer cada día.

También se quejan de que están Rafa y Carmen, dos solo para barrer el salón y la cocina.

Que conste que Marta reconoce que deja cacharros en el fregadero sin fregar. Eso es un pecado capital pero por lo menos Marta quiere hablar del reparto de tareas.