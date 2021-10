16.00 - 00.00: Azuzando las Fiamas de la Gala

17:00 H Kiwis con pelo

Luca pide una versión seria a los Gemelier del temazo de la casa "Kiwis con pelo" e intentan una versión a capela.



Emmy sigue con su manicura en su cama en el cuarto azul con Lucía e Isabel hablando de los reyes de los realities en España y mencionan a Sofía Suescun.

Se une Fiama recuerda momentos en los que se le acusó de no trabajar Sofía y Cynthia se enciende recordando que Kiko Jimenez le grabó conversaciones y las sacó editadas en programas con Sofía.



Luis entra en el cuarto y habla de lo importante, que añadan gente al grupo de cocina que con lo que lleva él de trabajo esta semana no puede limpiar tanto.

Lucía de hecho salió del grupo de cocina por que no se para. Cynthia sigue con el programa de "cada uno que se limpie lo suyo", pero no se si cuela.

Lucía dice que Adara no hace nada y se pasa el día diciendo que todo está muy sucio.