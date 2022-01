16.00 - 0:00 Esta noche hay "Fiesta"

¡Buenas tardes Secreters!

Después de que se confirmaran anoche los cuatro primeros nominados oficiales de esta edición, hoy vienen los barros de aquellos lodos.

Rafa ha estado repartiendo verdades como si fueran kilos de peras. Primero diciéndole a Héctor que cree que se va a ir él y luego diciéndole a Carmen que ella no cae bien por que no se ve más que el exterior y por eso no gusta en la casa. Ella sigue erre que erre como ayer con las nominaciones.

Por otro lado las posibles parejas empiezan a asomar la cabeza.



En otro orden de cosas Alatzne no deja pasar ni una y ya ha puesto en firme a la casa con el tema de las lavadoras.

Quizá su desencuentro con con Elena le haga más favorable a darle puntos de cara a la próxima nominación.

¡Conectemos con la casa que hay mucho que ver!.