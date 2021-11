16.00 - 0.00 | La expulsión más decisiva hasta ahora

16:40 H No es que quieras o no quieras

Continúa la planificación del canal por parte de Sandra y Julen. Sandra en particular lo está dando todo: tiene un futuro detrás de las cámaras.

Y vuelta a dormir. Lo dicho: tiene un futuro como directora.

Cristina, en su habitación, juega con su dinosaurio de peluche mientras se despereza con cara de haber dormido 18 horas seguidas y no saber ni dónde está.

Sandra, después de la mini-siesta, se ha levantado y se ha puesto a su pasatiempo favorito: quitarle espinillas, granos y puntos negros de la cara a Julen, que se deja porque tampoco tiene mucho más que hacer.

Sandra: Qué feliz soy sacándote mierda de la cara.

Julen termina quejándose por el dolor ("¡Para ya, me estás haciendo daño!") y Sandra se niega a parar. Se dan un beso, pero Julen no está por la labor. "No es que quieras o no quieras, es que te toca", dice Sandra. Mientras ambos juegan a quitarse granos, Cristina decide levantarse del todo y hacerse un café.