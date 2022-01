18:11 H La competición

Carlos, Cora y las mellizas en el barco pirata. Competición entre hermanas a ver quién lleva peor el encierro. Bueno, ellas lo llaman encierre. Y, por supuesto, no se van a ceder el puesto de la peor parada. Cada una dice que ella lo lleva peor. Carlos se da cuenta de que quedan 5 minutos y pide cambio, pero las chicas no callan y Carlos vocifera que se callen para que alguien en la casa pueda escuchar su llamada de socorro. Incluido en el grito que le tienen la cabeza como un bombo. En este momento Laila está diciendo que ella se formó primero en la barriga de su madre. Por aquí va la competición. A Cora le da la risa: "pero no veis que lo que estáis diciendo no tiene ningún sentido". Por lo menos alguien que aún razona.