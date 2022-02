02:21 H Rafa intenta limar asperezas

Rafa entra en escena e intenta limar asperezas. La sanitaria le reprocha su falta de tacto al llamarla empalagosa y posesiva. El matemático justifica que se lo ha "dicho normal" y se refería a cosas puntuales como cuando Alatz le dijo: "Te has hecho muy amiguito de Nissy", como si le molestara. "Creo que he idealizado nuestra amistad...Yo no he sentido que tú me agobias...Entonces no es recíproco y no voy a ir detrás tuya ni de Carmen. Se me han quitado las ganas y me ha sorprendido", explica Alatzne. Rafa interrumpe la conversación porque quiere hacerse una foto. "No entiendo estas cosas. Te estás abriendo y se va a hacer una foto", reacciona Álvaro. La muchacha reconoce que también se ha quedado a cuadros.