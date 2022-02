¡Buenos días! Dejamos atrás una semana donde las grandes protagonistas han sido las hermanas mellizas, en especial, Nissy, que mantuvo fuertes discusiones con varios compañeros e incluso acercó posturas con Rafa y Carmen. Durante el debate también lo fueron porque además de ver esas imágenes, las hermanas se abrieron como nunca y nos contaron lo duro que ha sido su pasado en la 'Línea de la vida'.

Quienes también fueron los protagonistas de la noche son el excuarteto formado por Rafa, Carmen, Álvaro y Alatzne. Y digo "excuarteto" porque el grupo se ha dividido. Los chicos discutieron y ahora están Carmen y Rafa por un lado y Alatz y Álvaro, por otro. Estos últimos han buscado consuelo en el grupo grande que le han recibido con los brazos abiertos. ¿Volverá el cuarteto a ser lo que era o seguirán caminos separados? Además, están nominados junto con Alberto y ayer pudimos conocer el nombre de dos salvados: Alatzne y Rafa. Ninguno se lo esperaba y recibían contentos la noticia.

Por otro lado, Carmen perdió su esfera contra Virginia en un careo por el secreto "Fui una persona obesa que no salía de casa" y descubrieron el veredicto final de la prueba semanal tras un último juego. Para su desgracia, esta semana no han conseguido el objetivo de la prueba y, por lo tanto, no está superada. Me temo que alguno va a pasar hambre.

Sin más nos conectamos a la señal 24 horas a ver cómo se organizan los chicos con este revés de última hora.