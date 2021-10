Buenas noches amigos. España entera de fiesta, pero aquí en el Minuto a Minuto de la casa de los secretos no paramos ¡No queremos perdernos nada! Sobre todo ahora que Cristina ha mostrado por fin sus cartas respecto a sus sentimientos hacia Luca en conversación con Adara. La presentadora dejó claro que está pillada por el italiano, pero empieza a perder la esperanza porque este no baja la guardia. Por otro lado, Emmy vuelve a estar en el punto de mira. Anoche Julen y Sandra admitían que se equivocaron al no posicionarse detrás de la alemana. Lucía Pariente aseguró que no lo hizo "para no darle su minuto de gloria". Con este panorama, vamos al lío.

16:37 H Canales raja de Adara En el baño Canales raja de Adara: "Solo se entera de lo que quiere. Lo quiere es llamar la atención", lamenta el diestro. El torero cree que si él se salva, se le van a bajar los humos "a esos que se miran siempre el ombligo". Además, denuncia que Adara tiene una fijación con él. Argumenta que nunca ha tenido una conversación con la última en llegar, pero esta no para de provocarle. En cambio, Jesús le ha dicho cosas bruscas a la cara, pero "a él no le dice nada". 16:26 H Emmy raja de Cristina Emmy raja de Cristina en conversación con Isabel. Asegura que tiene una doble cara porque cuando interviene en las galas se muestra mucho más agradable y le cambia hasta la voz "¿Por qué no hablas en la casa tan positiva y feliz? Es muy falsa". A la alemana tampoco le hizo gracia que Cristina en su alegato le mandara un zasca encubierto: "Y encima ayer dice que ella no se quiere ir ¿Quién te ha preguntado si te quieres ir o no?". 16:10 H Julen raja de Emmy Julen sigue rajando de Emmy. Comenta que le ha "dicho a Luis que a Emmy le falta empatía". Sandra asegura que entre Emmy, Luca y Cristina no tiene ninguna preferencia. Le molesta que la germana no se la pueda decir nada. Los dos coinciden en que quieren que se salve Canales.