00:36 H Luca y Jesús retoman su enfrentamiento

Los gemelos vuelven de la sala de la verdad. "Ha pasado algo parecido a lo de Adara...Luca no deja hablar a nadie. Yo he estado un minuto y medio escuchándole y cuando me tocaba hablar no me dejaba". El italiano vuelve del cubo y se vuelve a enzarzar con Jesús. Le vuelve a reprochar que le haya llamado hijo de las cuatro letras.