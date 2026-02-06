Patricia Fernández 06 FEB 2026 - 02:11h.

Una expulsión sorpresa entre todos los concursantes y uno de los nominados: dos personas se marchan de la casa de Tres Cantos

Jorge Javier se pone serio con los concursantes ante las duras faltas de respeto en directo: "No podéis caer en esos comportamientos"

Compartir







El 'Superjueves' de 'GH DÚO' llegaba con dos expulsiones bajo el brazo, la primera salía de los nominados y la segunda por sorpresa, en la que la audiencia votaba entre todos los concursantes quién merecía seguir en el concurso y el que recibía menos apoyo se marchaba de la casa de Tres Cantos.

Dos expulsiones en 'GH DÚO'

Después de conocerse el nombre del primer expulsado de la noche entre los nominados, Jorge Javier Vázquez reunía a todos en el pabellón para comunicarles que todos estaban en peligro y que otro se marchaba durante la noche.

Los nervios y dudas afloraban y, en medio de todo esto, Jorge Javier daba el nombre de los primeros salvados entre todos: Anita, Cristina Piaget, Raquel Salazar y Gloria. Y tras unos momentos de incertidumbre más los siguientes salvados eran: Carlos Lozano, Manuel. Antonio Canales y Sandra.

Lo que dejaba un duelo para la segunda expulsión de la noche entre Juanpi y Andrea. Lo que ponía en una complicada tesitura a Sandra cuando Jorge Javier le preguntaba quién de los dos prefería que se quedase, como también era difícil de responder para Anita. Y, finalmente, el presentador desvelaba quién era el elegido para marcharse por la audiencia.

Así ha sido la primera expulsión de la noche

Antonio Canales, Cristina Piaget, Sandra Barrios y Sonia Madoc empezaban la gala de 'GH DÚO' en peligro ante la expulsión después de que Carlos Lozano y Raquel Salazar se salvasen en la gala dominical con Ion Aramendi, dos de ellos iban a desmarcarse de esto con las primeras salvaciones, lo que iba a dejar un duelo marcado por la tensión.

Tras la salvación de Sandra y Cristina Piaget, se quedaba un duelo para la expulsión entre Antonio Canales y Sonia Madoc, el que afrontaban cara a cara en la sala de expulsión, donde ambos afrontaban las diferencias que han tenido en la casa de Tres Cantos desde que entraron y es que nunca han tenido una buena relación.

"Realmente no he encontrado mi sitio, me llevo bien con todo el mundo, si considera que se tiene que reír de mí...", entonaba ella al revivir las imágenes de lo que ha dicho el balaior sobre ella y él quería dejar claro que "han enterrado el hacha de guerra". Y cuando Jorge Javier daba el nombre del expulsado no faltaban las lágrimas.

La efusiva reacción ante la salvación de Sandra

La primera de la noche en salvarse era Sandra, la que provocaba una efusiva reacción llena de alegría entre algunos de sus compañeros, con los que comparte una buena relación en la casa, en especial de Andrea y Juanpi, que se abrazaban a ella y la llenaban de besos, a lo que se unían Anita, Gloria, Manuel, Raquel Salazar y Antonio Canales, que compartían este momento lleno de gritos y felicidad, lo que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' agradecía al público.

Disparidad de reacciones a la salvación de Cristina Piaget

Con la segunda salvación de la noche, Jorge Javier entonaba otra vez "la audiencia ha decidido que debe continuar en la casa..." y daba el nombre de Cristina Piaget, lo que provocaba diferentes reacciones en el salón, desde el abrazo eufórico de Carlos Lozano: "Qué alegría, tía". Y la incredulidad de ella: "No me lo puedo creer, gracias por la oportunidad". A las caras largas del resto de sus compañeros.

Jorge Moreno hace balance del concurso de Sonia Madoc