El dardo definitivo de Sofía Suescun a su madre Maite Galdeano: su drástica decisión y cambio de planes

Sofía Suescun cambia de planes de forma radical y lanza un dardo a su madre Maite Galdeano: "El acoso que estoy recibiendo"
La ganadora de 'GH' ha sorprendido con una inesperada decisión que es toda una declaración de intenciones contra su madre Maite Galdeano
Preocupación por la salud de Sofía Suescun tras sufrir una peligrosa bajada de tensión: "Me he asustado mucho"
Sofía Suescun se plantea su decisión más dura. La ganadora de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' ha dejado en shock a sus seguidores tras dar a conocer un revelador y drástico cambio de planes que podría dar en su vida ante los últimos movimientos que ha dado su madre Maite Galdeano.
Hace tan solo unos días la madre de Sofía Suescun comunicaba una feliz noticia que venía a marcar un antes y un después y que podría tender puentes con su hija. La de Pamplona, de 56 años, anunciaba que se había comprado una casa y ese nuevo piso se situaba en Valdemorillo, localidad donde casualmente está situado también el chalet en el que Sofía Suescun vive con su novio Kiko Jiménez. Una información acerca de la que no se había pronunciado aún la influencer. Hasta ahora.
Aprovechando que ha publicado cómo avanzan las obras de su nueva casa en la costa, la creadora de contenido ha lanzado un dardo a su madre y ha hecho público un paso que podría dar y del que cada vez está más convencida. Muy ilusionada por lo que se puede ir viendo en "villa playa", tal como ella ha bautizado esta inversión, y sintiendo más cercano el poder pasar el verano en este lugar, la exconcursante de 'GH' ha dado un dato muy revelador a raíz de la pregunta que le ha hecho una seguidora.
La creadora de contenido ha mostrado cómo es el piso piloto para que su comunidad se haga una idea de cuál será el resultado de su casa en la cosa y una fan curiosa le ha dejado caer si se mudarán allí definitivamente cuando las obras estén terminadas. La respuesta de Sofía Suescun ha sido toda una sorpresa y el dardo definitivo para su madre Maite Galdeano. "Nos encanta el mar y el clima que hace allí. En principio era para alternarlo con Madrid, pero visto lo visto con el acoso que estoy recibiendo (ya sabéis muchos de quien) nos estamos planteando incluso mudarnos allí", ha explicado la ganadora de 'GH' y de 'Supervivientes'.
Después de más de un año y medio sin hablarse y dejar claro Sofía Suescun que quiere seguir con este distanciamiento por su salud mental, este movimiento que ha hecho su madre Maite Galdeano no lo ve con buenos ojos y le ha hecho plantearse su futuro de otro modo. "Iremos viendo de todas formas sobre la marcha", ha dicho dejando claro que no tiene ninguna intención de estrechar lazos, aunque también quiere ver lo que pasa en los próximos meses hasta tomar definitivamente esta decisión.