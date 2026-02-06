Patricia Fernández 06 FEB 2026 - 03:05h.

Raquel Salazar, completamente decisiva en estas nominaciones tras ser la primera en pulsar el botón azul

¡Dos expulsiones en 'GH DÚO'! La complicada tesitura para Sandra en el segundo duelo entre Juanpi y Andrea: "¿Quién prefieres que se vaya?"

Compartir







Después de una noche llena de emociones en la gala de ‘GH DÚO’ con dos expulsiones, un botón azul iba a ser protagonista en las nominaciones: todos podían decidir pulsarlo y si decidían hacerlo y arriesgarse, no sabían que los iba a llevar a la nominación directa, esa era la mala noticia, pero también había una buena, que iban a poder arrastrar a la pareja o trío que quisieran para enfrentarse a la expulsión.

Raquel Salazar pulsa el botón azul en las nominaciones de 'GH DÚO'

“Ahí hay un botón”, alertaba Jorge Javier Vázquez a los concursantes y sin más explicación, Raquel Salazar lo pulsaba sin pensarlo, a lo que su compañero Canales reaccionaba con un “qué valiente eres”.

Y seguidamente el presentador le explicaba que significaba haberse atrevido a pulsar el botón: “Estás nominada y arrastras a tu pareja a la nominación”. A lo que ella respondía con un "no pasa nada”. Aunque todavía había más, como les detallaba Jorge Javier: “La buena noticia es que no estaréis solos en la nominación, podéis modelar vuestro destino eligiendo con qué pareja o trío os queréis jugar la expulsión".

“Con ellos”, señalaban Antonio y Raquel Salazar apuntando a Carlos Lozano y Cristina Piaget, a lo que Lozano reaccionaba: “íbamos a salir nominados igual, cuanto antes mejor". "Como eres tan grande...", apuntaba Raquel y el exmodelo le respondía: "Tened cuidado porque a lo mejor os vais alguno”. Lo que generaba un tenso momento entre ellos en el que también entraba Cristina Piaget.

Después de que Jorge Javier Vázquez daba los nombres de los nominados: Raquel Salazar, Antonio Canales, Carlos Lozano y Cristina Piaget. Todavía por confirmarse si era o no la lista definitiva, porque se podían utilizar los poderes especiales.

Antonio y Raquel se levantaban sin pensarlo al confesionario sabiendo que tenían un importante poder que ganaron al principio del concurso. “Tenéis el poder de la salvación, ¿a quién salváis?”, preguntaba Jorge Javier y Raquel Salazar tomaba una determinante decisión respecto a su compañero Canales: "La semana pasada no me imaginaba que me podían salvar y mi compañero tuvo un acto de bondad que me quería salvar a mí y ahora soy yo la que le salvo a él, me quiero enfrentar yo a ellos. Que sea lo que Dios quiera". Lo que el bailaor agradecía.

La lista definitiva de nominados de esta semana

Por tanto, los nominados de esta semana con Carlos Lozano, Cristina Piaget y Raquel Salazar: ¡ya puedes votar por quién quieres que sea el expulsado, de manera gratuita, a través de la app de Mediaset Infinity!