La casa de los secretos está que arde. Ayer intentaron reunirse los concursantes para repartir las tareas de la casa y organizarse pero... no lo consiguieron. Saltaron chispas nada más empezar la reunión y la cosa terminó ardiendo. Adara se quejó porque quería entrar en la cocina esta semana y no la dejaban, así que terminó enfadándose y negándose a hacer las tareas. Todo empezó porque Luca y Cristina le dijeron que en cocina no podía haber 3 personas, que tenían que hacer grupos de 2. Ella se negó a hacer siempre lo que la pareja quiere porque no quiere que la pisoteen. Entraron en un bucle de reproches y mal rollo que incendió la casa.

El resto apoyaba la idea de Adara, y así se lo hicieron saber una vez que empezó el conflicto. Como los Gemeliers, que estaban a favor de cocinar con ella. Esto fue la gota que colmó el vaso y Cristina arremetió contra ellos. Les hizo un comentario que a los cantantes no le sentó nada bien e hizo que estallaran también. Especialmente Dani, que muy cabreado dijo que nadie le tenía que faltar el respeto ni reírse de él.

Parece que la cosa se calmó a lo largo del día aunque Cristina y Luca rajaron un poquito de sus compañeros antes de irse a la cama. La casi pareja está nominada esta semana contra Isa y les da mucha pena. Creen que en la casa solo tienen el apoyo de Luis e Isa y que el resto se "arriman al sol que más calienta".

Veremos cómo se levantan hoy los concursantes y si arreglan sus diferencias tras la bronca de ayer. Nos conectamos al 24 horas para no perdernos nada. ¡Vamos!