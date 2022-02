10:08 H Alatz le ha cogido cariño a Nissy

Los madrugadores siguen en el jardín. Colchero comenta que ya les han llamado la atención varias veces y por las mismas personas. Alatz recuerda el momento que tocó la campana y siente vergüenza cada vez que lo piensa. Pero ese momento fue su máximo de enfado. Alucinan porque todavía no son conscientes de que se ve todo porque están rodeados de cámaras. "Aquí no te escapas", dice ella. También dicen que Nissy tiene frases y momentos muy graciosos.

Colchero le cuenta a Alatz que pulsó el otro día por Álvaro pero como no tiene esfera, prefirió no pulsar. Y en su lugar, lo hicieron las mellis. Cuentan que es una estrategia para mantener el suyo a buen recaudo. Y se quedan hablando de eso. Alatz cuenta que las mellis se la iban a liar con su secreto y por eso pulsó ella primero. Colchero dice que llevaba todos los días intentando pulsar pero no se encontró encendido nunca porque Alatz ya había pulsado. Ella no quiso contar nada por si acaso se liaba, aunque asegura que luego se lo tomaron muy bien e incluso le felicitaron por el buen juego que hizo para salvar su secreto. "Me dio un beso Nissy y todo, me quedé flipada", dice.

Colchero le cuenta que alucinaron un poco porque el día de la campana pidió su expulsión y al siguiente día las vio abrazándose. Alatz dice que no se acuerda de muchas de las cosas que hizo esa noche de enfado. "Fuiste a hablar a la cámara y todo", dice él. Y Alatz le cuenta que ha hablado mucho con ella de su vida de fuera. "Le he cogido hasta cariño pero sabe que esos gritos no me van nada. Cuando está tranquila la hablo y siento que me respeta", dice. Y piensa que Nissy se siente muy sola en la casa. David cree que si Laila se va este jueves, es por su hermana, aunque Alatz cree que no, que cada una tiene su personalidad y que hay veces que llegan a un punto las dos muy fuerte. Alatz cree que Nissy tiene más que mecha corta y que Laila tampoco ayuda en ocasiones. Ellos creen que si estuviesen con sus hermanos dentro y les vieran en ese nivel, intentarían mediar. Y tampoco se meterían nunca en las discusiones que tienen las dos.