16.00 - 0.00 | Carmen discute con casi toda la casa

Brenda, Nissy y Cora enfadadísimas con Carmen

Carlos se mete en el asunto y le dice a Brenda que Carmen no se tenía que haber metido en la conversación que estaban teniendo con Rafa.

Nissy dice que cuando ha insultado a Cora no lo ha podido evitar y ha ido a por ella porque no quiere que la acorralen. "Eso vosotros lo habéis hecho otras veces", le dice Carlos. Luego consuela a Brenda intentando ser la voz de la razón, junto a Marta. Carlos y Marta intentan calmar a Nissy y a Brenda pero no lo consiguen demasiado. "No la soporta nadie. Va a por mí, luego a por mi hermana, luego a por Cora", dice Nissy.