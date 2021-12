00:10 H Cristina habla a Luca de un ex

Cristina detalla su historia amorosa con un ex. Relata que cuando le dejó, le echó mucho de menos y se sintió muy culpable porque le dejó por otro chico, que al parecer no se portaba bien con ella. El ex jamás se lo perdonó: "Me odia...Es la persona más rencorosa del mundo. Tiene un punto oscuro y para él soy mala-malísima". La reportera reconoce que todavía piensa en él porque nadie le "ha querido tanto como él". Afirma que el muchacho no ha vuelto a tener pareja después de ella y revela que se hicieron un tatuaje juntos de una letra en el mismo lugar.