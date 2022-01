08:34 H Álvaro duerme en el sofá

Efectivamente, Álvaro no está en la habitación. Ha entrado para coger su almohada y se ha vuelto a ir en dirección al salón. Y es allí donde se instala. En el resto de la casa, incluido el salón, las luces están encendidas así que le va a costar un poco dormir si no tiene antifaz. Se acomoda a un lado y a otro y parece que por fin ha encontrado la postura. Con un cojín, la almohada y el sofá, ya tiene la cama lista. Lo de la luz parece no importarle porque el gorro que lleva le tapa un poco.