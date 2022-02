00:46 H Adri vs Rafa

Adri le dice a Rafa que no le va a consentir que cuestione sus valores y su capacidad para dar clases. Además, argumenta que Rafa está equivocado porque hay quince personas que no piensan como él. "También había mucha gente que decía que Galielo Galiley no tenía razón. La mayoría no siempre tiene razón", reacciona Rafa. Acto seguido, Adri vuelve con sus compañeros y Rafa se queda con Elena. Los porcentajes no están lo que se dice igualados.