10.00 - 18.00 | Arranca el sábado con la casa dividida

10:38 H Los concursantes duermen

Como no, los concursantes están dormidos. Era de esperar. Pelearse cansa mucho y llevan unos días bastante moviditos. Veo a Miguel Frigenti, rey de las movidas. Está dormido. Todavía sigue vivo. Nadie se ha tomado su venganza. Estaré atento para asegurarme de que Isabel Rábago no lo ahoga mientras duerme con una almohada. Seguro que ganas no le faltan.

Por un momento me he imaginado la casa de los secretos como si fuera un cluedo en el que todos son sospechosos de acabar con el amistoso Miguel ¿Esto no era un juego de ser detectives? No se por qué pero en mi cabeza Emmy Rosse es una de las principales sospechosas. También Fiama. Ya sabemos que la concursante es más caliente que un volcán canario y que el de 'Sálvame' y ella no han hecho muy buenas migas. Yo estoy en medio. Miguel me chirría y me encanta a partes iguales. Sí que se magnifica todo aquí, sí...

De repente me rayo porque no identifico quién es la que duerme tras la cama de Frigenti. Pienso... ¿Cuándo ha entrado Mónica Hoyos a la casa de los secretos? Es Sofía Cristo. El pelo se le debe alisar mientras duerme. No pregunten por qué.