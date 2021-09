Un encontronazo en directo de Miguel con algunos de sus compañeros hacía saltar a Isabel, que consideraba que lo que estaba sucediendo era totalmente injusto. Más allá de lo que estaban hablando, Jorge Javier Vázquez les preguntó si su enemistad podía venir a consecuencia de su tiempo compartido en 'Ya es mediodía' . Ante la negativa de Isabel, Frigenti brotó: "Tú me gritabas y me atacabas. ¡Has sido más mala conmigo que la quina!".

Tras la discusión, a Miguel se le vio afectado durante el resto de la gala mientras Isabel aguantaba el tipo. Pero no pudo sostenerlo más cuando en el momento de su nominación Jorge Javier le preguntó cómo estaba.

Para Isabel, su compañero quiere dar una imagen de ella que no se corresponde con la realidad. Y eso le genera un gran peso que dice no poder sostener tras el año que lleva.

"Estoy feliz en esta casa porque me siento libre y muy segura. Estoy siendo muy feliz. Y no tengo que estar dando explicaciones ni mandando mensajes de dónde estoy porque una persona me tiene amenazada de muerte. Antes de entrar tuve un juicio penal con una persona que ya está en prisión", explicó la concursante entre lágrimas.