0.00 - 5.00 | Adara la lía y Cynthia se enfrenta a ella

00:44 H Adara la lía y Cynthia le responde enfadada

Adara ha empezado a hacer travesuras. Ha salpicado de pintura al personal que estaba en el sofá y algunos no se lo han tomado nada bien. La que peor ha reaccionado ha sido Cynthia: "¿Por qué no te pintas tú otra cosa?...Se aburre y tiene que dar por c..." Isabel también le reprocha su actitud a Adara, pero esta no da muestra de la más mínima señal de arrepentimiento: "¡Uy que pena me da!...No voy a poder dormir", suelta con tono irónico y sonrisa burlona.