"Marta has hecho un concurso de diez, estamos orgullosos de ti. Te queremos mucho. Has llegado a la final y te mandamos mucho ánimo y muchos besos. Lo has hecho súper bien y tienes que estar contenta. Te mereces ganar por haber sido tan natural. Eres la ganadora. Te has mostrado tal y cómo eres. Sigue adelante, eres una campeona. Todos estamos contigo", le han dicho a la teniente de alcaldesa los habitantes de Torrecilla de Alcañiz.