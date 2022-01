"Yo no concibo más error que el de que se haya ido el tono. Llevábamos tres días sin comer ni dormir porque se desbarajustan todo los horarios... Intenté hablar con todo el mundo porque éramos de diferentes edades. Soy humano y tengo mis buenas cosas y malas. No creo que hiciera nada más que decirle (a Álvaro) que no me gustaba de qué plan venía", recordaba en el plató. "Le dije dos insultos y le pedí perdón. Cuando se me saltaron las lágrimas fue porque había salido mi peor versión", añadía.