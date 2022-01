"A mí se me ha tachado de que iba puesto y muy drogado y claro que me drogo, ¿sabéis cuál es mi mayor droga? cada día que sale el sol y me hace sentir vivo, mientras respiremos hay que ser felices y hay que sonreír porque la vida ya es suficientemente cruel, tiene que estar el amor por encima del miedo y del odio, el odio te intoxica y no te lleva a ningún lado, a mí me podéis intentar hundir pero yo he venido aquí a mostrar mi corazón, ¡vamos a vivir, joder!".