"El presentador no ha disparado contra nadie menos yo", decía Emmy en 'La casa de los secretos'

Jorge Javier Vázquez, a Emmy Rus: “Tenemos que hablar y seriamente”

Emmy no levanta cabeza en ‘la casa de los secretos’, primero reclamaba su cepillo de dientes de 200 euros, exigía que le compraran uno “exactamente igual” y, poco después, se quejaba de ocupar un “sexto plano” y, como no quiere “perder el tiempo”, pedía salir de la casa.

Siente que tiene poco protagonismo y cree ver señales en cosas como que los vídeos no versan sobre ella: “Sabemos todos que me voy mañana, el programa va muy contra mí”, se quejaba. “El programa nunca en mi vida ha disparado hacia mí”, insistía hablando de los otros realities en los que ha participado: “No quiero saber lo que me hacéis en la próxima gala”.

Es más, se quejaba también de la actitud del presentador: “No tengo que decirle al presentador cómo hacer su trabajo y sabe que me han puesto la casa en contra mía (…) No ha disparado contra nadie menos yo”.

La reacción de Jorge Javier Vázquez

“Se equivoca y es una pena”, decía desde el plató Jorge Javier Vázquez y le advertía: “Tenemos que hablar y seriamente”. Minutos después, Emmy veía el vídeo en directo y decía sentirse "avergonzada".

Emmy Russ reconoce su error

"Sé que lo hago mal, la mierda que suelto por la boca... desafortunadamente tengo un lado muy, muy feo y es esto que acabamos de ver", reconocía una afectada Emmy, que por eso cree que ha llegado la hora de marcharse.

"Todavía puedes cambiar ¿O lo ves complicado?", le preguntaba el presentador y ella dudaba: "Me siento fatal ahora, me da mucha vergüenza ver todo esto, también me da pena porque algunos de estos vídeos ya llevan hace dos semanas o algo así y he tenido momentos buenos".

Jorge Javier le pedía que reflexionara y pensara en la gente a la que critica y trabaja en el programa: "Te quejas que no se habla de ti, a lo mejor es que no eres tan interesante como tú crees"; "a o mejor no, cada uno tiene su papel aquí y su historia y a lo mejor la mía ya ha acabado y ya no es interesante", respondía ella.

Los miedos de Emmy