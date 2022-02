Kenny abandona voluntariamente 'La casa de los secretos': "Necesito saber cómo está mi madre"

El concursante se ha marchado del reality

"Necesito saber si mi mamá está comiendo en Cuba o no", cuenta preocupado

"Me hubiera gustado conocerte más", le ha confesado Toñi Moreno

Kenny no atraviesa su mejor momento en el concurso. El participante ha decidido marcharse de 'La casa de los secretos'. "He vivido el concurso a tope, las pruebas, con mis compañeros, los bailes, las peleas, las risas…Para mí todo ha sido increíble. Creo que fue el día de mi nominación, unos días antes estaba un poco flojo. El día de mi nominación, cuando me enteré sonreí y me pregunté: '¿Por qué?", explicaba desde El Cubo a Toñi Moreno.

El concursante está preocupado por su familia: "Entendí muchas cosas. Todos tenemos un paso por este concurso y yo lo valoro y lo he valorado muchísimo. El hecho de saber si mi mamá está comiendo o no en Cuba, pensé que podía tolerarlo de cierta manera, pero me he dado cuenta de que no. Me supera no estar haciendo nada por ella", confiesa. "El hecho de estar nominado para mí supuso una puerta abierta para ir y hacer todo lo que no he podido hacer hasta ahora".

Toñi Moreno ha agradecido la sinceridad del concursante, pero asegura que le hubiera gustado conocerlo más. "En la vida uno puede tener mucha ilusión por algo, llevarlo hasta al final y darte cuenta de que ese no era tu sueño. Yo te agradezco que te vayas, entre otras cosas porque a mí como fan de este programa me gusta ver concursantes que realmente se creen este programa, lo viven, y son honestos y que cuando entran lo van a dar todo", aseguraba la presentadora.

"Sinceramente dices que lo has dado todo, pero yo no te conozco porque no te he visto. Me hubiese encantado conocerte y ver ese concursante que yo proyectaba en mi cabeza. Entiendo que quieras saber cómo esta tu madre, pero has perdido una oportunidad tan bonita de llevarte 200.000 euros para tu casa...", le decía.

Isa Pantoja entrará a convivir con los concursantes

Kenny se va, pero una nueva habitante llega a 'La casa de los secretos'. Isa Pantoja será la segunda invitada VIP y convivirá con los concursantes en la casa más vigilada de España.

Álvaro, Rafa y Laila salvados

Álvaro, Laila y Rafa han sido los concursantes con menos votos para abandonar el programa, por lo que salen de la lista de nominados y permanecerán una semana más en la casa.

Los concursantes reciben una regañina por su comportamiento

Los concursantes han recibido una gran regañina del programa por no poner de su parte por superar la prueba semanal.

Rafa se enfrenta a la línea de la vida

Rafa se ha enfrentado a la línea de la vida y ha recordado algunos de los momentos más duros de su vida, como la muerte de su padre.

Carmen y Álvaro protagonizan un tenso enfrentamiento

Carmen y Álvaro eran un gran apoyo el uno para el otro. Sin embargo, han protagonizado una fuerte discusión en las últimas horas que ha hecho que su relación cambie de manera radical.

Nagore se confiesa: "Alatzne no es tan inocente"

Tras convivir con los concursantes, Nagore Robles nos ha contado en primera persona sus impreisones sobre los concursantes. Además la colaboradora ha hecho una broma que ha hecho estallar en carcajadas a Toñi Moreno.

Elena y Alberto, mejor que nunca