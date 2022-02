Isa Pantoja entrará a convivir a 'La casa de los secretos': "No se lo he dicho a mi hermano"

" Aunque no vaya a concursar para mí es un reto también ", cuenta. "Quiero que vivan sus tramas independientemente de que yo esté. Es su concurso y no el mío. Voy a intentar ser un poco cotilla y preguntarles cosas, pero siempre dejando que fluyan", asegura la tertuliana.

"No llevo mucha información, he seguido algo, pero me he perdido muchas cosas, sobre todo los exámenes", ha contado emocionada. Anabel Pantoja, que se encontraba en plató, no tenía ni idea de la noticia. "Nos enteramos de todo por la televisión", ha bromeado. "Me alegro mucho de que entres, te va a venir bien despejarte y vivir tus días allí", le ha asegurado su prima.