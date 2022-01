Kenny rompe la carta de su madre para que Brenda pueda escuchar el mensaje de sus hijos

Kenny tiene 30 años, es de Cuba y vive en Barcelona . Es modelo y creador de contenido. "Tengo un canal de YouTube, me subí a la azotea de mi casa y empecé a hacer tutoriales de cómo mover la cadera y se empezaron a hacer virales. Para mí el baile es una manera de comunicación", explica. "Para mí lo más importante en la vida es la familia, mi madre significa amor y un modelo as seguir . Mi mayor sueño es traerla de mi país y darle todo lo que realmente se merece", cuenta.

Brenda tiene 40 años y es Barrendera: "La vida no me lo ha puesto nada fácil, llevo trabajando desde los 15 años. Mi gente me considera una súper woman por haber abierto caminos en gremios de hombres. He perdido a mucha gente, como a mi madre cuando tenía 20 años", confiesa.